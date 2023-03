Werken in de Heihoekse kerkwegel terug opgestart

Van springple­zier in Eeklo, over theater in Deinze tot platen­beurs in Aalter: dit zijn onze weekend­tips voor het Meetjes­land en Deinze

Nog geen plannen voor het weekend van 11 en 12 maart? Wij zochten en vonden vijf leuke activiteiten in het Meetjesland en de regio rond Deinze: van gratis springplezier in Eeklo tot een pop-upplatenbeurs in Aalter. Neem je agenda erbij, ga zitten, lees en kies.