Werken in de Heihoekse kerkwegel opnieuw opgestart

PORTRET. Asaad (30) vluchtte uit Syrië naar België: “In Gent heb ik rust gevonden, ik zou nergens anders kunnen wonen”

Negen jaar geleden woonde hij nog in Syrië, maar nadat Asaad Merza (30) een protestactie had bijgewoond, besefte hij dat hij daar niet kon blijven. Hij maakte de gevaarlijke oversteek van de Middellandse Zee en belandde uiteindelijk in Gent. “Nu begeleid ik zelf mensen die net zoals ik hier aankomen. Dat zal ergens wel een voordeel zijn.”