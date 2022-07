Werken aan riool in Alfred De Taeyestraat

Kaprijke Oude stadhuis en kerk in het blauw tegen mensenhan­del

Verschiet niet wanneer u op zaterdag 30 juli het oude stadhuis en de kerk van Lembeke ziet baden in een blauw licht. De gemeente Kaprijke neemt mee deel aan de Blue Heart-campagne van de Verenigde Naties en op die dag staat men stil bij de slachtoffers van mensenhandel. Om de inwoners en bezoekers van Kaprijke bewust te maken dat mensenhandel nog altijd bestaat, steken ze de bekendste gebouwen in een blauw jasje steken. Zodra de zon ondergaat zullen deze gebouwen in een blauwe schijn te zien zijn.

6 juli