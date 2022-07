Wegens succes verlengd: nieuwe reeks sporten voor 55-plussers

aalter TERRASTIP. Casa Popular in Aalter: “Verrassen­de cocktails in een indrukwek­ken­de tuin aan de Oude Vaart”

In de schaduw van B&B De Waeterhoeve en op een steenworp van de Oude Vaart in Aalter kan je dezer dagen vertoeven in zomerbar Casa Popular. Wij testen of de bar even hard wordt gesmaakt als de naam doet vermoeden.

22 juli