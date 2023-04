WEER. Zwaarbewolkte ochtend in Kaprijke

MIJN STAD. Met muzikant Geert Faes (51) op wandel in Eeklo: “Op de begraaf­plaats kom ik het best tot rust. Klinkt dat gek?”

Het hart van muzikant en presentator Geert Faes (51) klopt voor Eeklo. In de oude melkfabriek van Stassano woont hij op het meest exclusieve plaatsje van de stad. Maar in welke restaurants laat hij zich graag verwennen? En waar gaat hij wandelen en winkelen? Wij trokken met hem door Eeklo. “In de zomer sleep ik mijn matras naar zowat het hoogste punt van de stad, en heb ik het mooiste uitzicht over het Meetjesland.”