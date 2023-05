WEER. Vanochtend bewolking in Kaprijke

Voortaan kan je op stap met een ezel in ezelgemeen­te Bassevelde

De lente is in het land en zo is ook het toeristisch seizoen in Bassevelde geopend. Nieuw dit jaar in de ezelgemeente is dat je op een ezel kan kennismaken schoonheid van het Houtland, haar streekproducten en de gastvrijheid van de inwoners. Zo bieden gidsen Jeroen Vanden Borre en Lieve Vanden Fonteyne drie gloednieuwe belevingswandelingen aan voor aan het publiek.