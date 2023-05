WEER. Kans op redelijk helder weer in Kaprijke vanochtend

Gaan gynaeco­loog en vroedvrouw vrijuit, nadat Ryvana zeven dagen na haar geboorte overleed? “Dit is het laatste wat ik voor mijn dochter kan doen”

Zeven dagen. Zo lang hebben Lindsey en Mike hun dochtertje Ryvana bij zich mogen hebben. Hun pasgeboren wondertje werd ter wereld gebracht tijdens een omstreden bevalling. “Er is tijd verloren gegaan bij de bevalling, wat mee heeft geleid tot het overlijden van het kindje”, staat te lezen in het deskundigenverslag. De gynaecoloog en de vroedvrouw werden na zes (!) jaar voor de rechter gebracht wegens onopzettelijke doding. Volgt er een straf? Of worden ze vrijgesproken? Want zelf verklaren ze geen enkele fout gemaakt te hebben. “Anders had ik dat wel toegegeven.” Vandaag valt het verdict.