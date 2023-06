WEER. Helder weer in Kaprijke vanochtend

BINNENKIJ­KEN. In deze villa van 2,1 miljoen waan je je als God in Frankrijk: “Verwarmd buitenzwem­bad, biblio­theek en wellness op de mansarde”

Helemaal omgeven door het groen vind je in Gentbrugge een prachtige villa met mini-kasteelallures. De iconische gevel is dan wel historisch beschermd, maar binnenin kun je genieten van alle moderne comfort. Voor 2,1 miljoen euro waant u zich God in Frankrijk, aan de Schelde weliswaar. Samen met Jef Van Cauwenberghe van vastgoedkantoor Landbergh gaan we van poort tot mansarde in dit uitzonderlijke huis. Droom gerust even mee...