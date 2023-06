WEER. Helder weer in Kaprijke vanochtend

Eeklo geeft inkijk in werven van stadhuis, CC De Herbakker en de kunstacade­mie: “Eventuele fusie kan nog invloed hebben”

In het centrum van Eeklo vinden momenteel verbouwingswerken plaats in het stadhuis, cultuurcentrum De Herbakker en in de kunstacademie. Hoewel de deuren van die drie vernieuwde gebouwen pas opengaan in 2024, wilde de Stad Eeklo alvast een een update geven over hoe de werken vlotten en wat er inmiddels allemaal al gebeurd is. Een overzicht.