WEER. Helder in Kaprijke vanochtend

Gratis zomerpret voor het hele gezin: ontdek hier 8 leuke activitei­ten met de kids in het Meetjes­land en Deinze

De zomervakantie staat voor de deur! Meer dan acht weken lang kan je kroost ontsnappen aan het studeren en het maken van huiswerk. Maar hoe vul je die zee aan vrije tijd in? In het Meetjesland en Deinze valt heel wat te beleven. En het beste van alles? Een leuke uitstap met de kids hoeft niet altijd geld te kosten. Wij zochten en vonden 8 gratis activiteiten in de regio. Van het kabouterpad in Aalter tot de gratis Parkiesconcerten in Maldegem: met deze tips krijgt verveling geen kans.