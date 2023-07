WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Kaprijke vandaag

Internatio­na­le Chocolade­dag in het Meetjes­land en Deinze: bij deze 7 chocola­tiers smul je van de lekkerste pralines

Op 7 juli kan elke chocoholic zich volledig laten gaan: dan vieren we Internationale Chocoladedag. Hét ideale excuus om extra te snoepen van een van de meest geliefde lekkernijen ter wereld. Maar waar kan je nog terecht voor echte ambachtelijke chocolade? Onze redactie ging op zoek naar een aantal chocolatiers in het Meetjesland en Deinze. Van Tony Boeckaert in Zulte tot Chocola Zot in Kaprijke: hier kan je niet anders dan watertanden.