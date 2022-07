VOOR EN NA. Brandweerkapitein Patrick moest zijn eigen vakantiewoning blussen. Intussen is de ruïne opnieuw een pareltje: “We hadden dan ook een eer hoog te houden”

Kaprijke“Toen ik Patrick vroeg waar het aan het branden was, antwoordde hij dat het om een vakantiewoning in de Rysselhofstraat in Kaprijke ging. We wisten meteen hoe laat het was.” Nadat brandweerkapitein Patrick Goossens vergeefs probeerde om ‘het pareltje’ van zijn partner Sandra en hemzelf te redden, rechtte het de koppel moedig de rug. ‘t Rysselhof is heropgebouwd als luxueuze vakantiewoning, waar nu zelfs nog meer gasten kunnen van genieten.