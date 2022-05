Vijfde boete voor Eddy (72) uit Kaprijke: “Deze keer in Oostende. Ook daar was ik niet”

Eddy vertelde vorige maand zijn verhaal in onze krant. Hij kreeg al vier keer een snelheidsboete in de bus van de politie van Namen. Ook al was hij daar nooit. Iemand moet zijn nummerplaat nagemaakt hebben, en in Wallonië plankgas geven met een valse nummerplaat op zijn wagen. “Ik had al vier boetes uit de buurt van Namen gekregen. Deze keer heb ik een boete uit Oostende in de bus”, zucht Eddy Hautekeete. “De man die mijn nummerplaat nagemaakt heeft, reed daar 130 kilometer per uur. Ik heb weer een boete van 60 euro in de bus. Neen, ik ben niet in Oostende geweest. Ik moet dus weer een pak formulieren invullen, om te bewijzen dat ik daar nooit was. Dit moet echt eens stoppen, maar ik weet niet hoe. De enige mogelijkheid is dat de man de mijn nummerplaat nagemaakt heeft, op heterdaad betrapt wordt. Maar dat zou al moeten lukken, natuurlijk.”