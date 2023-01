Verschillende straten in Kaprijke blijven nog afgesloten na aanhoudende wateroverlast

Meetjesland/Deinze Van kerkcon­cert tot kunstexpo in een kasteel: dit zijn onze weekend­tips voor Deinze en het Meetjes­land

Met een eerder rustig weekend in het vooruitzicht, zijn er toch enkele uitstapjes die je kan maken in de regio Deinze en het Meetjesland. Voor kapotte spullen kan je terecht in een Repair Café en voor de cultuurliefhebbers zijn er concerten en een expo in een kasteel. Dit zijn onze weekendtips voor 14 en 15 januari.

9:02