Verschillende straten afgesloten door wateroverlast

Zo zijn de Standaertsdreef en het Draailingepad ondergelopen en volledig afgesloten voor al het verkeer. In de Beekstraat, Vrouwstraat, Wauterstraat, Heinestraat, Vroenhoek en de Bommelsdreef. In de Beekstraat is er dan weer beurtelings verkeer. “De brandweer is ter plaatse en het gemeentelijk coördinatiecomité zit samen om de situatie aan te pakken en op de voet op te volgen”, zegt burgemeester Pieter Claeys. “Op verschillende plaatsen wordt water weggepompt, worden greppels gegraven en worden zandzakken geplaatst. We manen dan ook aan tot voorzichtigheid. We vragen aan de inwoners, de snelheid aan te passen en de getroffen gebieden te vermijden.”