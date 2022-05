Varkenskweker Nico praat over de miserie in zijn sector na nieuwe beelden Animal Rights: “Onszelf een loon uitkeren? Dat is al jaren niet meer aan de orde”

“Die beelden, die blijkbaar opgenomen zouden zijn in West- en Oost-Vlaamse stallen, zijn niet goed te praten. Maar het is niet omdat er enkele rotte appels tussen zitten, dat de hele sector rot is. En in tegenstelling tot wat Animal Rights beweert, is dit niet het vlees dat in de supermarkt ligt. Als dieren ziek zijn, dan zijn ze niet geschikt voor consumptie. Daar staan trouwens zware boetes op.” Aan het woord is Nico Baeke (45). Hij runt samen met zijn vrouw Eveline (44) een varkensbedrijf in Kaprijke. Ze hebben er 500 zeugen, 3.000 biggen en ruimte voor 3.200 vleesvarkens. Nico groeide op op de boerderij en nam in 2000 officieel het roer over van zijn ouders, die het op hun beurt van de grootouders van Nico overnamen. Zijn kinderen zijn 18 en 15 jaar en helpen vaak mee op de boerderij. Maar het familiebedrijf overnemen gaan ze niet doen.