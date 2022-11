Vaarstraat tijdlang afgesloten na aanrijding tussen twee auto’s

Het ongeval zag er op het eerste gezicht ernstig uit, maar de schade viel volgens de politie gelukkig al bij al nog mee. “Eén van de bestuurders is overgebracht naar het AZ Alma in Eeklo. De persoon in kwestie raakte lichtgewond. De brandweer is ter plaatse om het wegdek op te kuisen. Eén voertuig moet worden getakeld. De Vaarstraat is daarom afgesloten in de richting van de kust”, laat Marino Longeville van politiezone Meetjesland weten.