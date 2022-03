Twee weken werken aan wegen in Lembeke

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE A Rob Baecke wint met KSK Maldegem op FC Lembeke: “Titel­strijd ligt weer open”

KSK Maldegem greep in Lembeke zijn levenslijn. Een driepunter was nodig om in de race voor de titel te blijven en dat probeerden zowel voorzitter Kiran Van Landschoot, sportief verantwoordelijke Luc Calsijn en T1 Philibert De Vlaeminck er deze week in te peperen. Na een fel bevochten duel haalde Maldegem het van de speculoosploeg met 2-4. Het nieuws dat leider Destelbergen verloor in Kleit maakte de vreugde nog intenser. Rob Baecke was met drie doelpunten één van de smaakmakers bij Maldegem.

28 februari