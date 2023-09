Twee dagen feest op Paardenmarkt in Kaprijke

Ooit ‘marginaal­ste stad van Vlaanderen’, maar Eeklo binnenkort wel op BBC als voorbeeld van duurzaam­heid

Eeklo sleept het imago van ‘marginaalste stad van Vlaanderen’ al een tijd met zich mee, maar de BBC pikt de hoofdstad van het Meetjesland er wel uit als voorbeeldstad qua duurzaamheid. Op 18 september zendt de Britse openbare omroep online een reportage uit over duurzaamheid in Europese steden, met Eeklo in een glansrol. Met dank aan oud-schepen Bob D’Haeseleer, die nu in de oppositie zit.