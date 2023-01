Te veel foutparkeerders voor postkantoor

Het voet- en fietspad aan de zijde van het postkantoor aan het Plein in Kaprijke wordt al te vaak gebruikt als parkeerstrook. Dat is niet de bedoeling. De gemeente vraagt waakzaamheid, en ook de politie zal strenger controleren. “De geparkeerde auto’s belemmeren daar het doorgaand fiets- en wandelverkeer en zorgen voor onveilige verkeersituaties”, zegt burgemeester Pieter Claeys (Het Kartel). “Klanten van het postkantoor worden gevraagd om de aangewezen parkeerplaatsen te gebruiken, of te parkeren aan de overzijde van de straat waar er voldoende parkeerplaats is.”