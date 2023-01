Straten blijven afgesloten door wateroverlast

Deze voormiddag is er overleg geweest tussen de gemeente Kaprijke en alle waterloopbeheerders uit de omgeving. “Uit het overleg is gebleken dat de recente hoeveelheid neerslag groter was dan in normale omstandigheden voor de tijd van het jaar, maar niet uitzonderlijk”, meldt burgemeester Pieter Claeys in een persmededeling. “Deze grote hoeveelheid neerslag, in combinatie met gebrekkig onderhoud van de publieke waterlopen, maar ook evenzeer een problematische waterafvoer van het Leopoldskanaal richting West-Vlaanderen, heeft geleid tot de huidige wateroverlast.”

“Op verschillende plaatsen in onze gemeente is de situatie lichtjes verbeterd maar helaas nog niet overal”, . “Op andere plaatsen dient het nog nauw opgevolgd te worden. Zo blijven enkel straten afgesloten, namelijk de Beekstraat, Wauterstraat, Heinewegel, Ooststraat, Vrouwstraat, Koeistraat, Standaertsdreef en Draailingenpad. De Rysselhofstraat wordt opnieuw opengesteld en in andere straten blijft signalisatie en zone 30 aanwezig. We blijven oproepen tot voorzichtigheid. Er werden snelheidsbeperkende maatregelen genomen en we raden iedereen aan om de getroffen gebieden te vermijden indien mogelijk.”

In het geval van wateroverlast kan men nog altijd contact opnemen met de brandweer via www.zonemeetjesland.be/e-loketten of 09/391.10.20.

