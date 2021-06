Speciale rugzakken moeten mensen met dementie dichter bij de natuur brengen

KaprijkeRegionaal Landschap Meetjesland en het Expertisecentrum Dementie Paradox hebben in woonzorgcentrum Sint-Vincentius de 'natuurrugzak’ voorgesteld. Deze rugzak wil de natuurbeleving van personen met dementie verhogen, zowel binnen als buiten de muren van het woonzorgcentrum. “Naar buiten gaan is veel meer dan alleen een wandeling maken.”

De natuurrugzak is een van de twee pijlers van het project Zilvergroen. Dat project wil de natuur binnenbrengen in en rond zorginstellingen. De bewoners van woonzorgcentrum Sint-Vincentius uit Kaprijke hadden de eer om de rugzak als eersten uit te testen. De rugzak bevat onder meer tips om creatief aan de slag te gaan met natuurlijke materialen, een voelspel, zoekkaarten, een luisterbingo, recepten en wist-je-datjes. “De inhoud van de rugzak is zo gekozen dat het de gebruikers toelaat om zowel binnen als buiten de natuur te beleven", zegt ontwikkelaar Elien Desnerck.

“Met de rugzak willen we de levenskwaliteit van mensen met dementie verhogen", zegt Christian Verhelst van het Expertisecentrum Dementie Paradox. “Bovendien doet het ook hun omgeving deugd en geeft het hun de kans om in de natuur met andere mensen in contact te komen. Naar buiten gaan is veel meer dan alleen een wandeling maken.”

Vergroening woonomgeving

De tweede pijler van het project richt zich op het fysiek vergroenen van de omgeving in en rond woonzorgcentra. “Het effect van de natuur op iemands gezondheid is het sterkst voor de kwetsbaarste groepen zoals bijvoorbeeld kinderen, ouderen of mensen met een langdurige ziekte of handicap. Zorginstellingen zetten dan ook steeds meer in op vergroening de buitenruimte”, klinkt het.

De rugzakken kunnen vanaf juni gereserveerd worden via www.rlm.be en www.dementie.be/paradox en gratis ontleend worden op het kantoor van het Regionaal Landschap Meetjesland in Eeklo of bij het Expertisecentrum Dementie Paradox in Gent.

Volledig scherm De rugzak bevat onder meer tips om creatief aan de slag te gaan met natuurlijke materialen, een voelspel, zoekkaarten, een luisterbingo, recepten en wist-je-datjes © Arne Blomme