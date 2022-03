Ouders getuigen over brutale moord op dochter Sally: “Haar zoontje van 12 bleef thuis van school om zijn mama te beschermen”

Eeklo Opvangcen­trum Eeklo bestaat 20 jaar: “Gemiddeld twintig nationali­tei­ten aanwezig, maar goed geïnte­greerd in de stad”

In Sint-Laureins is er nog altijd onrust rond de eventuele komst van een asielcentrum, maar in Eeklo is het Rode Kruisopvangcentrum er ondertussen precies twintig jaar. Goed geïntegreerd, waardoor niemand zich daar eigenlijk nog vragen rond stelt. Een tijdelijke warme thuis voor 116 bewoners. Maar wat gebeurt daar eigenlijk precies? Wij gaan langs.

14 maart