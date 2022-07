Oude stadhuis en kerk in het blauw tegen mensenhandel

Knesselare Wijn Ornelis maar in één winkel te koop, en dat in geboorte­dorp Knesselare: “Klanten komen van alle hoeken van Vlaanderen”

De wijnen van radiomaker Sven Ornelis (49) zijn in geen enkele winkel te koop, behalve in Knesselare (Aalter). Drankenhandel Goegebeur krijgt de primeur omdat ze in het geboortedorp van Ornelis zitten. “Het leven is te kort om slechte wijn te drinken”, klinkt het.

