Opsteker voor Meetjesland: 80 extra jobs bij koekjesfabrikant Lotus Bakeries in Lembeke

Meetjesland Laatste kans voor Meetjeslan­ders: “Nog niet gevacci­neerd, maar je wil toch nog je prik? Maak nu zelf je afspraak!”

15 september De vier vaccinatiecentra van het Meetjesland lanceren een laatste oproep voor wie nog niet gevaccineerd is. Je kan nu zelf nog een afspraak maken, om alsnog naar het vaccinatiecentrum te gaan. Die sluiten in het Meetjesland ten laatste op 15 oktober. Ondertussen kreeg al 95 procent van de Meetjeslandse 12-plussers een prik in de arm.