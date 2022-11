Ophokplicht in Kaprijke vervalt in deel van de gemeente

Zowel in Sint-Laureins als in Evergem was vogelgriep vastgesteld. “De ophokplicht die er in Kaprijke gekomen is na een besmetting met vogelgriep in de gemeente van Sint-Laureins is opgeheven”, zegt burgemeester Pieter Claeys (Het Kartel). “Dat wil zeggen dat alle maatregelen in de bewakingszone van tien kilometer vervallen. Een groot deel van onze gemeente bevindt zich echter nog in een bewakingszone na een besmetting in Evergem. Dus alle pluimveehouders die zich nog in de beschermingszone en bewakingszone bevinden van de besmetting in Evergem moeten zich nog steeds aan alle maatregelen houden. Voor de veehouders die zich bevonden in de bewakingszone van de besmetting in Sint-Laureins, maar niet in de bewakingszone van de besmetting in Evergem, vervallen de maatregelen.”