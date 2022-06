Olympisch ruiter Niels Bruynseels te gast in Lembeke

Paardenliefhebbers moeten op dinsdag 28 juni in Stal Boelens in Lembeke zijn. BWP Evergem nodigt er olympisch ruiter Niels Bruynseels uit voor een educatieve training met publiek. BWP staat voor Belgisch Warmbloed Paard en was in 2021 het beste springpaardenstamboek ter wereld. Het gewest Evergem en groot Meetjesland telt zo’n 300 leden. “In deze regio zijn er heel wat verdienstelijke fokkers, paardenliefhebbers en ruiters”, zegt voorzitter Jonas Boone. “We zijn fier dat één van de beste ruiters van het land naar Lembeke komt voor ons evenement.” De paardenclinic start om 19 uur en de toegangsprijs bedraagt 5 euro. Stal Boelens ligt in de Koekoekstraat 2 in Lembeke.