Nieuwe invulling gezocht voor cafetaria sporthal

Binnenkort verloopt de concessie van de sporthalcafetaria in Lembeke. Daarom wil de gemeente samen met de inwoners op zoek gaan naar een nieuwe bestemming. “Nu rijst de vraag: wat gaan we doen met de cafetaria?”, klinkt het bij schepen Yves De Baets. “Gaan we op zoek naar een nieuwe uitbater? Krijgen sportclubs de kans om zelf de cafetaria uit te baten? Is een cafetaria niet meer van deze tijd en ziet men meer heil in een selfservicebar met automaten? Of heeft iemand een compleet ander idee? Alle inwoners kunnen hun mening vóór 10 april mailen naar sportdienst@kaprijke.be. Het antwoordformulier vind je via www.kaprijke.be/sportcafetaria of bij de sportdienst.”