Meetjeslandse koekjesgigant Lotus blijft groeien en bouwt na Amerika nu ook speculoosfabriek in Azië

De koekjesfabriek in Lembeke draait nog elke dag op volle toeren, en dat zal niet snel veranderen. Het gaat het bedrijf Lotus Bakeries voor de wind, en daardoor kan het bedrijf van Jan Boone ook in het buitenland verder groeien. Er worden al speculoosjes gemaakt in Lembeke, in Noord-Amerika, en binnenkort dus ook in Azië.

“We willen dat Lotus Biscoff een van de grootste koekjesmerken ter wereld wordt”, zegt CEO Jan Boone. “De laatste tien jaar groeide de omzet van Lotus Biscoff elk jaar met gemiddeld dertien procent. Ondertussen is Lotus Bakeries wereldwijd in zeventig landen aanwezig. In 28 van die landen halen we een jaaromzet van meer dan een miljoen euro. Met de nieuwe fabriek in Azië brengen we de koekjes daar verser bij de consument, en zijn de transportkosten ook lager.”