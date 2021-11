Meetjeslands koppel opent gastenverblijf in Oostenrijk, maar belandt in nachtmerrie: “Geen vergunning, bouwovertredingen en pak elektriciteitsproblemen”

Ursel/Kaprijke/Sleidinge Meetjes­land­se landbou­wers op straat tegen streng beleid: “Jonge boeren geraken ontmoedigd”

Op zo’n zestigtal plaatsen in Vlaanderen zijn landbouwers op straat gekomen om te protesteren tegen de onhoudbare werksituatie. In het Meetjesland stelden bezorgde landbouwers in Ursel, Kaprijke en Sleidinge hun tractor op. “Ik vind het niet erg dat er strengere eisen zijn, maar dan moeten we correct vergoed worden”, zegt Steven Van de veire uit Aalter.

2 november