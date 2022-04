Lize Spit komt zondag naar Kaprijke

Koen Van de Wiele gaat zondag in gesprek met Lize Spit over haar tweede roman ‘Ik ben er niet’. De gemoedelijke babbel gebeurt in de setting van het Oud Stadhuis op het Plein in Kaprijke, met een drankje en hapje achteraf. Kaarten kosten 6 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Met het kansentarief betaal je 1,5 of 2,50 euro.