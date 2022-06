Kythana (16) scoort internationaal: “Al in dertig landen word ik gedraaid”

De dochter van zanger en entertainer Filip D’haeze breekt potten met haar eerste solosingle, een cover van de hit van Kim Kay. “We hebben het goede nieuws gekregen dat het nummer ondertussen al in dertig landen gestreamd of gedraaid wordt”, zegt Kythana trots. “Via de muziekplatforms kunnen we volgen waar het nummer opgepikt wordt, en dat is echt te gek voor woorden. Nu nog de laatste loodjes op school, en dan kunnen we heel de zomer optreden. Ik sta op affiches met Camille, K3 en Like Me. Ik kan het zelf amper geloven.”