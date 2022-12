Kloosterkapel Lembeke opent in maart volgend jaar

Meetjesland Langs de kreken van het Meetjes­land: ontdek een van de mooiste wandelin­gen van Vlaanderen

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Het thema van deze week is ‘wandelingen langs knooppunten’. Het is koud, maar droog weer en dus is een korte wandeling een ideale activiteit. Zo wandel je vanuit Sint-Laureins langs de kreken van het Meetjesland.

11 december