Kaprijke wil drempel naar psychologische hulpverlening verlagen

kaprijke BELOOFD IS BELOOFD. Krijgt Kaprijke een nieuw Plein? Wordt de afrit van de Expressweg veiliger? En waar blijven de assisten­tie­wo­nin­gen in Lembeke?

De bestuursperiode in Kaprijke is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren vijf beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Kaprijke, een rustig dorp midden in het Meetjesland. Krijgt het Oud Stadhuis een tweede leven? Wordt de Expressweg veiliger? Wij zochten het uit.

12 mei