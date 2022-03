Kaprijke laat vredesvlag wapperen als steun voor Oekraïne

In Kaprijke hangt de Vredesvlag uit aan het monument op het Eindeken. In Lembeke wordt de vlag gehesen aan het OCMW-gebouw. Daarmee wil de gemeente zijn steun betuigen aan de lokale bevolking in Oekraïne. “Net zoals in de rest van het land, dragen we ook in Kaprijke democratie en vrijheid hoog in het vandaal”, zegt burgemeester Pieter Claeys (Het Kartel). “Door het hijsen van de vlag willen we een teken van vrede in de kijker brengen, net als vrijheid en democratie. Daarbij willen we Oekraïne steunen in zijn strijd tegen Rusland.”