Kaprijke huldigt verdienstelijke inwoners: stem op jouw favoriet

Naakte man die apparte­ments­ge­bouw terrori­seert paar uur later weer vrij: “‘Ik maak u kapot’, roept hij regelmatig... naar kinderen”

Een drugs- en alcoholverslaafde man terroriseert al meer dan een jaar de bewoners van een appartementsgebouw in Eeklo. Zo uit hij bedreigingen naar bewoners, loopt hij gewapend rond en laat hij gebruikte heroïnespuiten rondslingeren. Dinsdagavond escaleerde de situatie volledig. Beelden tonen hoe de man, naakt en gewapend met een hakmes, door de politie wordt overmeesterd. Hij werd later weer vrijgelaten. “Mijn onderbuurvrouw is vertrokken, want ze kon het niet meer aan”, vertelt een bewoonster, die de volledige situatie schetst.