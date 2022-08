Kaprijke houdt volgende week al ‘zomerse’ gemeenteraad

Normaal zijn er in juli en augustus geen politieke vergaderingen, maar in Kaprijke beginnen ze er dit jaar iets vroeger aan. “Dat is vooral voor het dossier van de nieuwe riolering in de D’Alcantaralaan”, zegt burgemeester Pieter Claeys (Het Kartel). “In dat dossier moet voor eind augustus een beslissing genomen worden over de wegen, en moet er ook een beslissing zijn omtrent de ingediende omgevingsvergunning. Omdat we daarvoor een extra gemeenteraad moeten houden, zullen ook andere dossiers aan de agenda toegevoegd worden.”