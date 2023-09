Jeugdverenigingen Kaprijke leren reanimeren en EHBO

RECONSTRUC­TIE. Het opmerkelij­ke debuut van Pink Floyd in Ertvelde: “De toeschou­wers waren verbijs­terd. Erger nog, ze haatten het”

Pink Floyd, internationaal geroemd voor zijn symfonische, psychedelische rock met filosofische songteksten. Maar in juni 1968 ging dat nog het petje te boven van de gemiddelde Ertveldenaar. De Engelse rockband werd zelfs uitgejouwd. Niemand die destijds aanwezig was in zaal Recta kon toen vermoeden dat de groep drie jaar later de wereld zou veroveren met het album ‘Meddle’. Reconstructie van de uitzonderlijke passage van Pink Floyd in het Meetjesland.