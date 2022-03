Jeugd Kaprijke heeft eigen pagina op Instagram

Meetjesland Politiezo­ne Meetjes­land Centrum beboet 100 snelrij­ders op Verkeers­vei­li­ge Dag

Op de verkeersveilige dag heeft PZ Meetjesland Centrum 1221 voertuigen gecontroleerd op snelheid. Ze voerden controles uit in de Leemweg in Sint-Laureins, De Peperstraat in Eeklo en de Voorstraat in Kaprijke. 100 voertuigen reden te snel.

26 februari