Indexering lonen kost gemeente Kaprijke pak geld

Waarschoot Reeds geweigerd door provincie, maar eigenaars vragen opnieuw vergunning aan voor kap 81 populieren: “Vrezen opnieuw protest”

Het verhaal over de vermeende kap van 81 populieren in de Kerkakker, een zijdreef van de Koudekeuken en Jagerpad in Waarschoot, gaat verder. In april verleende de gemeente Lievegem daarvoor een vergunning omwille van veiligheidsoverwegingen, maar die werd overroepen door de Provincie Oost-Vlaanderen. Nu dienen de eigenaars opnieuw een aanvraag in voor de kap, al zullen ze nieuwe zomereiken in de plaats planten.

12:28