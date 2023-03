In Kaprijke kans op lichte regen en redelijk helder weer vanochtend

Na 9 maanden wordt buffetres­tau­rant Carte Blanche slachtof­fer van eigen succes: “Op zoek naar een groter pand waar we wél optredens mogen organise­ren”

Negen maanden nadat buffetrestaurant Carte Blanche de deuren opende in de voormalige Spar-vestiging in de Stationsstraat, eindigt het verhaal alweer. Uitbater Patrick Van Hoorebeke zegt het concept geen vaarwel, maar gaat op zoek naar een grotere locatie. Eentje waar hij wél grote namen als Frank Galan en Willy Sommers kan boeken, iets waar hij in de Stationsstraat geen vergunning voor had. Bovendien was het gebouw niet brandveilig verklaard door de brandweer om er feesten te mogen geven.”