Hou die fiets maar klaar: vriendinnen Stephanie en Celine halen langste wilgentunnel van het land naar Kaprijke

Inbreker doet pantoffels van heer des huizes aan, bakt diep­vriespiz­za en kijkt tv op de zetel

Een drugsverslaafde twintiger die inbrak in een woning in Eeklo en het zich daar comfortabel en knus maakte, riskeert een gevangenisstraf van 18 maanden en een boete van 1.000 euro. “Ik had die dag heel veel xtc genomen en kon absoluut niet helder meer denken.”