Herinrichting Plein Kaprijke zal klein half miljoen euro kosten: werken starten na de zomer

De gemeenteraad heeft het dossier nu definitief goedgekeurd. “Het terrein is ‘waterziek’ door de afwezigheid van drainage om het terrein correct te ontwateren”, zegt schepen Frederik Versluys (Het Kartel). “De bestaande kastanjebomen zijn ziek. Een aantal zijn in slechte staat, met risico op schade aan de geparkeerde auto’s. We gaan dus alle bomen rooien en 68 nieuwe bomen aanplanten. Er is gekozen voor de ‘ulmus rebona’ en ‘new horizon’, twee olmensoorten die resistent zijn tegen de olmenziekte. We gaan ook een deel van het Plein aanleggen in grindgazon, zodat het Plein voor langere periodes doorheen het jaar bruikbaar is voor evenementen. En er komen bloemenzones. Ons doel is om het Plein uiteindelijk zo goed mogelijk te herstellen in zijn oude glorie.”