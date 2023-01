Gewelddadige echtgenoot veroordeeld voor ontvoering en verkrachting van vrouw: “We hopen dat hij nog voor de zomer vrijkomt”

KaprijkeEen Maldegemse verpleger kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 42 maanden waarvan 12 maanden effectief nadat hij verscheidene gewelddadige feiten pleegde. De veertiger ontdekte dat zijn echtgenote een afspraakje had gemaakt met een bevriende arts, waarop hij haar mishandelde, onder dwang naar Frankrijk voerde en haar onderweg verkrachtte in een toilet naast de snelwegparking.

De twee verpleegkundigen, beiden in de 40, waren voor de afschuwelijke feiten van mei 2022 al 12 jaar getrouwd. Toen de man ontdekte dat zijn vrouw had afgesproken met een andere man, raakte hij buiten zichzelf van woede, gooide zijn partner op de grond, trok aan haar haren trekt en smeet haar in de zetel. Daar ging de agressie verder tot twee van hun kinderen naar beneden kwamen. Zij zagen hun mama gillend en huilend van de pijn de mishandeling ondergaan.

Even later kreeg H. het idee om zijn partner in de auto te zetten en naar Frankrijk te rijden. De kinderen bleven thuis achter. Tijdens de rit plaatste hij bovendien vernederende post op de sociale media van zijn vrouw. Na een wandeling in Parijs waarbij hij krampachtig haar hand vasthield, besloot H. om met haar verder naar het Zuiden te rijden. Rond 9 uur stopten ze aan een tankstation. “In een toilet heeft hij haar daar verkracht. Hij dwong haar bovendien tot orale seks waarbij hij haar toeriep dat ze een hoer is en dat dit de manier waarop ze binnenkort haar brood zal moeten verdienen. Het is pas na een gesprek met zijn vader en de politie dat D.H. enigszins tot inkeer kwam. In de buurt van Dijon besloot hij terug naar Kaprijke te rijden”, verklaarde advocate van het slachtoffer meester Riemslagh.

12 maanden effectief

De man kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van 42 maanden waarvan hij nog 12 maanden effectief moet uitzitten. “Ik ga met mijn cliënt het vonnis nog eens goed doornemen om dan te beslissen of we al dan niet in beroep gaan. Ik kan wel al zeggen dat hij het bijzonder moeilijk heeft met het feit dat hij veroordeeld is voor verkrachting. Volgens hem was daar geen sprake van. Aangezien hij ondertussen al acht maanden in gevangenis zit, hopen we toch dat hij nog voor de zomer kan vrijkomen om de draad opnieuw op te pikken”, zo liet zijn raadsvrouw Fanny De Cock weten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.