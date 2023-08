Werken in Windgat­straat

In Lembeke (Kaprijke) worden vanaf maandag 14 augustus tot en met woensdag 13 september werken uitgevoerd in de Windgatstraat tussen huisnummers 5 en 33. In die periode wordt het laagspanningsnet uitgebreid ten gevolge van een klantaanvraag. De werken worden uitgevoerd in opdracht van Fluvius. Tijdens de werken wordt gewerkt met tijdelijk eenrichtingsverkeer voor het plaatselijk gemotoriseerd verkeer. Dit geldt voor het verkeer komende van de Eeklostraat rijdende richting Vrombautstraat. Het verkeer wordt omgeleid via de Eeklostraat – Aveschoot – Nieuwstraat – Vrombautstraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren.