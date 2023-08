Zaakvoer­ders Nicky en Koen redden trouwfeest van opgelichte Quinten en Sarah: “Ze mogen gerust een hele avond meefeesten”

Van de hemel naar de hel en terug voor het jonge Aalsterse koppel Sarah (28) en Quinten (26). Gisteren getuigde het trouwpaar nog hoe een oplichtster aan de haal was gegaan met de centen voor hun feesttent, maar nu is een reddende engel opgestaan. Of liever twee, in de vorm van Nicky en Koen uit Kaprijke. Toen de tentenverhuurders het nieuws lazen, boden ze het koppel meteen een gratis tent aan, die ze bovendien ook zelf naar de locatie willen vervoeren én opzetten. En voor deze genereuze daad heeft Nicky een wel heel bijzondere reden.