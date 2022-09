Geplande verkavelingen Scheutbos definitief afgewend: eigenaar trekt beroep in

In januari startte Natuurpunt Eeklo-Kaprijke-Evergem een petitie tegen de kap van een deel van het Scheutbos in Lembeke. In totaal werden uiteindelijk meer dan 1.500 handtekeningen verzameld en heel wat mensen dienden een bezwaarschrift in tegen de plannen omdat de aanvraag in strijd was met de goede ruimtelijke ordening en er onvoldoende rekening werd gehouden met de aanwezige natuurwaarden. De gemeente kwam tot dezelfde conclusie. De eigenaar ging vervolgens in beroep bij de provincie, maar trekt dit beroep nu in. Dat betekent dat de geplande verkavelingen er niet komen.