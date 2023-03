De bedoeling is een plaats, een activiteit, een attractie, een kunstwerk of een bouwwerk te realiseren dat toeristen van buiten de regio Meetjesland aantrekt. “Bij voorkeur gaat het om iets dat geen enkele andere gemeente in de regio Meetjesland heeft”, zegt schepen van Cultuur en Toerisme Frederik Versluys (Het Kartel). “We willen graag een typische, niet te missen en ‘instagramwaardige’ trekpleister creëren waarmee we bezoekers van heinde en verre aantrekken.”

Eind 2022 organiseerde de gemeente verschillende infoavonden waarbij er drie opties werden vastgelegd. Welke dat zijn, is voorlopig nog een geheim. Op dinsdag 21 maart gaat er om 19.00 uur een voorstelling van de kandidaatprojecten door in de Kloosterkapel in Lembeke. Om de winnaar te bepalen, volgt er een digitale stemming van dinsdag 21 maart tot zondag 23 april 2023 via de gemeentelijke website. Wie graag aanwezig wil zijn op de voorstelling in de Kloosterkapel moet een seintje geven via evenementen@kaprijke.be of 09 323 90 54.