Eeklostraat krijgt nieuw fietspad: werken starten op maandag 9 mei

De aannemer start op maandag 9 mei met de heraanleg van het fietspad. Het blijft even breed, maar wordt nu in beton aangelegd. “De werken zullen vijf maanden duren”, zegt schepen Hendrik Van de Veere (Het Kartel). “In de eerste fase wordt het fietspad aan de onpare huisnummers heraangelegd. Er wordt gestart vanaf het kruispunt van de Eeklostraat met de Gravin d’Alcantaralaan, richting Eeklo tot aan de Windgatstraat. Er geldt eenrichtingsverkeer in de werkzone, waarbij verkeer richting Oosteeklo mogelijk blijft. Fietsers kunnen in beide richtingen passeren op het fietspad aan de pare huisnummers. Ander verkeer kan een omleiding volgen via Oostveldstraat, Kriekmoerstraat, Vrombautstraat, Nieuwstraat en Aveschoot. Of lokaal via de Windgatstraat, Menstraat en Aveschoot.”