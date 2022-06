Drie vrienden starten Kaprijkse microbrouwerij Angarde: “Ons bier drink je samen!”

Lembeke Erik (72) maalt al 40 jaar in Westermo­len: “Na restaura­tie kan deze parel weer 300 jaar mee”

Molenaar Erik Caeckaert (72) is al veertig jaar verknocht aan de Westermolen in Lembeke (Kaprijke). Een pareltje, want de molen werd vijf jaar geleden grondig gerestaureerd. “Zaterdag gaan we dat vieren”, zegt Erik.

17 mei